Todos os jogadores, sem qualquer exceção, levam objetivos para os Campeonatos da Europa, para os Campeonatos do Mundo e até já para a Liga das Nações. Sejam patamares coletivos, metas individuais, comprovativos de regresso ou certezas de emergência, todos os internacionais querem estar a bom nível nas grandes competições para subscrever algum ponto. No caso de João Félix, o objetivo para o Mundial do Qatar era só um: tornar claro que está subaproveitado no Atl. Madrid.

O avançado português chegou ao Campeonato do Mundo depois de um início de temporada complexo, em que arrancou a época num nível muito positivo, quebrou na sequência de uma lesão e não só perdeu a titularidade como passou jogos inteiros sentado no banco e sem entrar. Ouviu dos adeptos e respondeu, não escondeu o desagrado quando não foi lançado na partida da Liga dos Campeões contra o Club Brugge e a relação difícil com Diego Simeone foi repetidamente analisada.

