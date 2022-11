“A palavra que melhor define o João é talento. Todos viram o vídeo de apresentação no Museu do Prado. Não havia sítio melhor para apresentar João Félix do que rodeado de obras de arte.”

As frases pertencem a Enrique Cerezo, presidente do Atl. Madrid, e foram ditas em julho de 2019, há mais de três anos, no dia em que João Félix foi apresentado como reforço dos colchoneros em pleno Wanda Metropolitano. Félix, que ainda nem tinha cumprido duas décadas de vida, era apresentado num dos melhores clubes do mundo ao lado de quadros de Velázquez, Rubens e Rembrandt. Mais de três anos depois, continua a ser um artista incompreendido.

▲ João Félix foi apresentado no Wanda Metropolitano em julho de 2019, há mais de três anos JUAN CARLOS HIDALDO/LUSA

