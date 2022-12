O selecionador marroquino, Walid Regragui, levantou a questão. “Por que é que os clubes europeus não contratam treinadores árabes? O Manchester City ou o Barcelona nem pensam nisso. Como se nós fossemos ignorantes no futebol. Os treinadores africanos estão prontos. As capacidades de um técnico deviam ser a única coisa a contar”.

Não treina um dos maiores clubes do mundo, mas orienta uma das quatro equipas que restam na mais prestigiada competição de seleções. A versão 2022 de Marrocos fez história ao tornar-se na primeira seleção africana a atingir uma meia-final de um Mundial. A equipa conhecida como os Leões do Atlas vai jogar com a França o acesso à final da prova.

Walid Regragui tem sido uma surpresa para muitas pessoas, mas não para Raul Costa, preparador físico do Al-Duhail. O português que se cruzou durante 8 meses no clube qatari que Regragui orientou garantiu ao Observador que o selecionador marroquino “tentava uma liderança através do relacionamento com os jogadores. Dava palestras durante 40 minutos para falar de futebol, mas também de outros temas”. Nesse sentido, o antigo membro da equipa técnica do técnico dos Leões do Atlas elogia as capacidades de liderança de Regragui. “Os jogadores marroquinos são jogadores malandros. Até são disciplinados taticamente, mas desde que ganhem dinheiro para sobreviver é o que importa”.

Raul Costa diz que a principal característica de Walid Regragui é a aproximação com os jogadores, ainda que isso não o impeça de ser duro quando a situação o justifica. “Uma vez, estávamos empatados a zero ao intervalo. O Regragui chegou ao balneário e deu um pontapé na mesa da fruta que estava no meio. A mesa caiu em cima de um jogador”, conta.

