Os portugueses retidos no Peru estão “em segurança” e a ser acompanhados em “permanência” pelo Governo português, numa altura em que sobe o número de mortos nos protestos nas ruas peruanas e em que o país entra em estado de emergência, já com os aeroportos fechados.

Questionado pelo Observador, fonte oficial do ministério dos Negócios Estrangeiros garante que o Executivo está a acompanhar a situação “desde o início” através da embaixada de Portugal em Lima, “na sequência da situação de instabilidade política que se vive no país”.

O Governo garante agora que a embaixada tem estado ocupada a realizar “todas as diligências possíveis” junto das autoridades peruanas e tem mantido contacto com os portugueses e as suas famílias “tendo em visto a sua saída em segurança do país”.

Mas não estará a fazê-lo de forma isolada: “Uma vez que existem outros cidadãos comunitários no Peru, em idêntica situação, está em curso a articulação com os representantes diplomáticos dos demais países da União Europeia no Peru, bem como com o Delegado da União Europeia”, esclarece o Executivo.

Na mesma resposta, o Governo assegura ainda que os portugueses que estão no Peru neste momento estão “em segurança” e continuarão a ser acompanhados “até à reabertura dos aeroportos, para poderem viajar e sair do país de forma segura. O MNE continuará a acompanhar e a prestar todo o apoio necessário”.

Esta quarta-feira, a mãe de um dos jovens portugueses retidos no Peru confirmava à Lusa que serão sete os jovens que estão, neste momento, num hotel na segunda maior cidade do Peru, em Arequipa. “Seguiam num autocarro onde ficaram durante 50 horas porque as estradas foram cortadas por manifestantes”, disse à Lusa Paula Rodrigues.

Estes jovens, que são colegas do curso de medicina da Universidade de Coimbra, estavam a fazer uma viagem de duas semanas entre Brasil e Peru para comemorar o fim do curso. Tinham viagem de regresso marcado para esta quarta-feira às 16h30, mas encontram-se assim num hotel a cerca de 1.200 quilómetros de Lima, capital do Peru.

Os protestos no país têm-se intensificado nos últimos dias, tendo já feito oito mortos. Continua neste momento o bloqueio das estradas pelos manifestantes, assim como a ocupação do segundo maior aeroporto do país, o de Arequipa.

Os protestos, que arrancaram como resposta à destituição e detenção do até aqui Presidente do Peru, Pedro Castillo, acusado de promover um golpe de Estado, não acalmaram com as garantias da nova Presidente, Dina Boluarte, de que convocará eleições em breve (falou primeiro em 2026, depois 2024 e agora já se coloca a hipótese de organizar eleições em 2023). Entretanto, o novo governo anunciou que declarará o estado de emergência por 30 dias no país, condicionando a circulação no Peru durante o próximo mês e colocando em uma ordem de recolher obrigatório.