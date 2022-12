Em atualização

Quando Fernando Santos se encontrou com Fernando Gomes na passada terça-feira, na Cidade do Futebol, não havia nenhuma dúvida: o ciclo tinha chegado ao fim. E foi isso que explicou ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, com mais argumentos ainda do que aqueles que à partida se pensava. No entanto, e após ouvir todas as explicações do selecionador, a ideia do líder federativo continuava igual à que tinha antes do Campeonato do Mundo: cumprir o contrato de 2024, que coincidia com o seu fim de mandado, e lançar as bases do novo ciclo que estava a começar tendo em vista o próximo Europeu. Tentou, não conseguiu. E as últimas 48 horas serviram para fechar os pormenores da rescisão e procurar caminhos para a sucessão.

A questão da revogação do vínculo que tinha ainda mais dois anos de duração, a partir do momento em que ficou assente de que seria essa a decisão, foi feita de forma amigável e muito longe dos valores de quatro a sete milhões de euros que chegaram a ser ventilados pela imprensa. Neste caso, aquilo que levou a um maior tempo de demora teve a ver o facto de haver um contrato com uma das empresas do selecionador, a Femacosa, (num caso que levantou polémica e que “ajudou” também na decisão de Santos considerar que tinha chegado ao fim um ciclo), sendo que era a partir dessa ligação que eram pagos também os adjuntos do técnico. Tudo isso está agora devidamente acertado para evitar qualquer tipo de dúvida ou problema.