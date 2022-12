A seleção de Marrocos terminou o Mundial com um desempenho surpreendente. Os desempenhos individuais de vários jogadores catapultaram a equipa para um rendimento coletivo que fez frente a equipas como Croácia (duas vezes, no primeiro e no último jogo), Bélgica, Canadá, Espanha, Portugal e França. Os Leões do Atlas, comandados por Walid Regragui, apresentaram uma ideia de jogo baseada numa sólida organização de defensiva, o que não inibiu a equipa africana de proporcionar momentos de eficaz futebol ofensivo, quer em transição, quer em ataque organizado. Foi desta forma que Marrocos conseguiu o quarto lugar.

Marrocos tornou-se na primeira seleção africana a ir tão longe num Campeonato do Mundo – e, consequentemente, com a melhor classificação de sempre alcançada por um país com origem neste continente – um feito que deixou os grandes clubes atentos. Mesmo que nem todos os jogadores marroquinos sejam totais desconhecidos, alguns destacaram-se na seleção e podem protagonizar transferências no mercado de inverno que se avizinha. Para outros, o futuro passará pelas equipas de renome onde já se encontram.

