É um clássico nos Europeus e nos Mundiais: quantos dos jogadores que jogam por uma determinada seleção nasceram realmente naquele país? A ideia sempre existiu mas foi sublinhada e exacerbada pela França que conquistou o Mundial 2018, onde 19 dos campeões mundiais convocados por Didier Deschamps não tinham nascido em território francês.

Em 2022, no Mundial do Qatar, só quatro seleções levaram uma lista em que todos os jogadores nasceram no país que representam: Brasil, Argentina, Arábia Saudita e Coreia do Sul. Portugal está no 9.º lugar deste ranking, a par do Canadá e da Croácia com sete atletas nascidos além-fronteiras, e este sábado enfrenta o campeão da classificação. Marrocos, adversário da Seleção Nacional nos quartos de final do Campeonato do Mundo, é o país com mais jogadores que não nasceram no próprio território: são 13 em 26.

Entre Bélgica, Canadá, Espanha, França, Itália e Países Baixos, são muitos os internacionais marroquinos que nasceram noutros países — incluindo alguns dos mais conhecidos, como Hakimi, Ziyech e Mazraoui. Esta é a história de cada um deles.

