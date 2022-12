E (quase) tudo os argentinos levaram. Melhor jogador, melhor guarda-redes e melhor jogador jovem do Mundial. Todos vestem de alviceleste. Só o prémio de melhor marcador do Campeonato do Mundo não vai rumar à Argentina. Messi ganhou a bola de ouro do torneio. Em relação à luva de ouro, Emiliano Martínez arrecadou o prémio. Quanto ao troféu que destaca o jovem que mais se evidenciou na prova, Enzo Fernández foi o jogador que precisou de arranjar espaço na mala para o transportar. O título de melhor marcador regressa a França com Mbappé.

Lionel Messi foi pela primeira vez campeão do mundo, mas esse não foi a única conquista inédita do astro argentino. Ao vencer o prémio de melhor jogador do torneio, La Pulga tornou-se no primeiro jogador de sempre a vencer a distinção por duas vezes. A primeira vez que o conseguiu foi no Brasil, em 2014. No Qatar, Messi repetiu a façanha ao vencer a corrida a jogadores como Mbappé e Griezmann que eram apontados por comentadores e adeptos como os grandes concorrentes do argentino a vencerem a distinção. O facto de ter sido a Argentina a sagrar-se campeã d0 mundo pode ter ajudado à preferência pelo camisola dez da alviceleste.

Ao longo do torneio, o bola de ouro do Mundial marcou sete golos (quatro de grande penalidade), tornando-se no primeiro jogador de sempre a marcar nas cinco fases do Campeonato do Mundo. Assim, Messi passou a ser o quarto melhor marcador de sempre em Mundiais com 13 golos, ultrapassando Pelé. Na edição de 2022 do Mundial, somou ainda três assistências.

Emiliano Martínez venceu a luva de hora depois de se destacar nos desempates por grandes penalidades. Diante dos Países Baixos, nos quartos de final, o guarda-redes da Argentina defendeu dois remates da marca dos onze metros, sendo que, na final, voltou a destacar-se ao oferecer oposição ao penálti de Coman que desequilibrou a balança a favor dos sul-americanos. Ainda no prolongamento, ‘Dibu’ fez uma defesa que está a correr o mundo que manteve o jogo empatado. Com o pé esquerdo, o jogador do Aston Villa susteve o remate de Kolo Muani e atrasou a decisão do título.

Por sua vez, Enzo Fernández, que foi o primeiro jogador a ser distinguido na cerimónia de encerramento do Mundial, conseguiu, com 21 anos, tornar-se no titular da Argentina numa competição como o Mundial. O jogador do Benfica não começou a campanha da equipa no Qatar como titular. No entanto, nas oportunidades que foi tendo, chamou a atenção de Scaloni que apostou no jovem para ser o médio defensivo da equipa. Se os grandes clubes europeu já o tinham debaixo de olho, Enzo Fernández demonstrou o porquê de tanta cobiça. Enzo e Otamendi passaram a ser os primeiros jogadores a a vencer um Campeonato do Mundo enquanto atuam no campeonato português. O médio sucedeu a melhor Mbappé como melhor jovem do torneio.

Foi precisamente o francês que venceu o único prémio que não depende da subjetividade. Com oito golos, Mbappé superiorizou-se aos sete de Messi e aos quatro de Giroud.