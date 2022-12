Em atualização

A Seleção Argentina, vencedora do Mundial de futebol, já chegou a Buenos Aires, capital do país. O grupo que conseguiu a terceira conquista nesta competição maior do futebol de seleções aterrou por volta das 2h20 locais, 5h20 de Portugal Continental.

A comitiva segue agora de autocarro rumo à sede da Federação de Futebol Argentino, para descansar algumas horas antes de ainda esta terça-feira, 20 de dezembro — em que foi decretado feriado nacionl — festejar com os adeptos.

Está previsto que os jogadores festejem com os adeptos a partir das 12h locais (15h de Portugal Continental), noticia o jornal argentino Clarín. No avião que transportou o grupo liderado por Lionel Messi vinha inscrita uma mensagem: “Uma equipa, um país e um sonho”. À chegada ao aeroporto, a seleção foi recebida com música.

Pode ver na fotogaleria acima as imagens da chegada da Seleção Argentina à capital do país e da festa da multidão de adeptos argentinos concentrada em Buenos Aires.