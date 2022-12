O mais recente SUV da Alfa Romeo, o Tonale, é a grande aposta do construtor italiano para incrementar o seu volume de vendas. Com uma estética que respeita a imagem da marca, o modelo usufrui do banco de órgãos da Stellantis, da plataforma às mecânicas, sem contudo perder o carácter. A versão testada é a menos potente e mais acessível, equipada com um motor 1.5 sobrealimentado a gasolina que fornece 131 cv que, ao ser full hybrid, é ajudado por um motor eléctrico com 20 cv alimentado por uma bateria com 0,77 kWh, com todo o conjunto associado a uma caixa automática de dupla embraiagem e sete velocidades.

O teste de que aqui damos conta esteve a cargo dos espanhóis do KM77, que há anos submetem ao teste do alce todos os modelos mais representativos do mercado. O objectivo é determinar a capacidade do veículo em evitar um obstáculo que lhe surja repentinamente pela frente, guinando o volante para um dos lados, para depois dar nova guinada para regressar à sua faixa de rodagem original. O Tonale Hybrid ensaiado estava equipado com pneus 235/40 R20, de perfil mais baixo do que os utilizados nas versões mais em conta, que montam 235/45 R19 ou 235/50 R18.

Apesar da vantagem ao nível dos pneumáticos, o Tonale realizou a manobra de esquiva com uma velocidade de entrada de 74 km/h, um valor interessante, mas longe dos melhores, como por exemplo o também novo Kia Niro HEV, que evitou derrubar os pinos até aos 81 km/h. O comportamento parece equilibrado, mas a suspensão demasiado branda – provavelmente por estarmos perante a versão mais barata – levou o Alfa Romeo a alargar a trajectória.

Depois de enfrentar o teste do alce, foi a vez de o Tonale percorrer o slalom no menor tempo possível. O resultado final foi fixado nos 24,9 segundos, com o KM77 a concluir que a pouca potência da versão, face aos 1600 kg, levou-o a perder algum tempo no arranque. O Kia Niro HEV registou 24,5 segundos.