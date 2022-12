A tempestade de inverno que atinge os Estados Unidos — apelidada de Elliott e que se transformou num chamado ‘ciclone-bomba’ — já deixou 1,5 milhões de habitações nos EUA sem energia e levou ao cancelamento de mais de 6 mil voos, segundo relata o New York Times. Os meteorologistas garantem que grande parte da Costa Leste dos EUA vai registar as temperaturas mais frias na véspera de Natal das últimas décadas, incluindo em zonas onde as temperaturas são por norma muito mais elevadas como o Lousiana ou a Flórida.

De acordo com o meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, Marc Chenard, ouvido pelo New York Times esta madrugada (manhã em Portugal Continental), “quando as pessoas acordarem no sábado de manhã [o que está a poucas horas de aconteces], será apenas o sul da Flórida que estará acima de zero, pelo menos a leste das Montanhas Rochosas”.

De acordo Bob Oravec, também do Serviço Nacional de Meteorologia, mais de 200 milhões de pessoas nos 48 estados contíguos estavam em zonas com alertas de perigo de condições climatéricas extremas. Ao longo da semana morreram 12 pessoas em acidentes de viação nos estados do Kentucky, Kansas, Ohio e Oklahoma, que as autoridades relacionam com as condições adversas provocadas pela tempestade.

A aviação está a registar vários problemas devido às condições climatéricas adversas. Com mais de 6 mil voos cancelados, o secretário de Transportes da Administração norte-americana Pete Buttigieg, disse à CNN, que o sistema de aviação civil “está a operar debaixo de grande tensão” e só na última quinta-feira foram cancelados 10% dos voos previstos.