O primeiro-ministro soube esta quinta-feira da existência de um contacto para o Ministério das Infraestruturas feito pela TAP a dar conta da indemnização paga a Alexandra Reis. Mas a primeira reação não passava pela saída do ministro: para António Costa, a saída do secretário de Estado seria suficiente para responder à questão. Pedro Nuno Santos entendeu o contrário e pediu a demissão durante a noite, que o líder do Governo acabou por aceitar.

Segundo apurou o Observador junto de várias fontes, o primeiro-ministro, que tem estado de férias, estaria inclinado em permitir a manutenção do ministro. Aliás, se a convicção de Pedro Nuno Santos (contada aqui) foi que não tinha outra saída a não ser abandonar as funções de ministro, a de António Costa não terá sido a mesma.

Desta vez, e ao contrário do que aconteceu na crise sobre o novo aeroporto de Lisboa, as posições inverteram-se: na altura, Pedro Nuno Santos queria ficar e Costa que teve de ser convencido a manter o ministro no Executivo; agora, foi o Pedro Nuno a pedir para sair e o primeiro-ministro não teve grande alternativa acabando por aceitar a demissão.

Durante as poucas horas em que o ministro esteve a sedimentar a decisão, houve vários contactos próximos a tentarem demovê-lo da demissão com o argumento do desconhecimento que Pedro Nuno tem garantido ter relativamente aos detalhes do acordo, nomeadamente os valores concretos envolvidos na negociação.

