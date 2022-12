A decisão foi ganhando forma ao longo do dia, conforme o ministério das Infraestruturas e da Habitação ia sendo cada vez mais cercado com a pergunta: o ministro sabia da indemnização paga a Alexandra Reis pela saída da TAP em fevereiro? E isto porque na caixa do correio do secretário de Estado Hugo Mendes estava, desde essa altura, uma comunicação da administração da TAP sobre o resultado da negociação para a saída da gestora: 500 mil euros brutos de compensação pela cessação do contrato. O secretário de Estado sabia, por isso, demitia-se, era certo. E o ministro?

O ministro é Pedro Nuno Santos, que é também o nome mais batido para o pós-costismo no PS. É um peso-pesadíssimo no socialismo de hoje, com braços na esmagadora maioria das distritais do partido e a face da esquerda socialista. Um perfil que mostra a delicadeza da resposta à pergunta sobre a sua própria saída. Mas Pedro Nuno, que falou com o primeiro-ministro várias vezes ao longo deste dia, não teve grandes dúvidas, à medida que a tarde avançava, de que era inevitável seguir caminho: ninguém acreditaria que a informação que estava no Ministério não tinha chegado ao ministro e o facto de não ter chegado era, em si mesmo, um problema.

No topo do Executivo, imperava a mesma convicção: feitas as diligências formais para apurar toda a verdade junto da TAP e enviada a informação prestada pela empresa à CMVM e à Inspeção-Geral das Finanças — num caso em que o Governo sabia que, para fazer um verdadeiro controlo de danos, teria de agir “com transparência” e “com base em informação e não no diz que disse” — faltava a avaliação política. E, tendo sido sabido, por estes dias, que o secretário de Estado das Infraetsruturas tinha em sua posse a informação sobre o acordo, tornava-se “absolutamente vital tomar uma decisão política”, explica um governante ao Observador.

Aqui, a conclusão seria firme: “Ou o ministro sabia ou tinha obrigação de saber”. Não sabendo, a falha continuava a ser “grave” e não se resolvia com a saída de Mendes. Uma convicção que se juntava ao “clamor na opinião pública” que se ia agigantando, e a que o Governo estava atento, consciente de que a questão nunca poderia ficar resolvida apenas no plano legal — o que a decisão de Medina em demitir a secretária de Estado mesmo antes desse esclarecimento estar feito também já mostrava.

