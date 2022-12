A jornalista e pivô norte-americana Barbara Walters morreu na sexta-feira à noite, na sua casa em Nova Iorque, aos 93 anos, anunciou a cadeia de televisão ABC. “Ícone pioneiro da televisão” é como lhe chama a ABC, num trabalho que fala do seu legado e de como abriu caminho às mulheres no jornalismo quando se tornou a primeira apresentadora no jornal da noite.

Durante mais de três décadas na ABC, e antes disso na NBC, Walters tornou-se conhecida em programas como “Today”, na NBC, e “20/20” da ABC, entre outros. Barbara Walters é hoje símbolo de pioneirismo das mulheres no jornalismo.

“Barbara era uma verdadeira lenda, uma pioneira não só para as mulheres no jornalismo, mas para o próprio jornalismo. Foi uma repórter única no seu campo e conseguiu muitas das entrevistas mais importantes do nosso tempo”, disse o CEO da Walt Disney Co., empresa-mãe da ABC, Bob Iger, em comunicado.

I have sad news to share today. Barbara Walters passed away this evening at her home in New York. pic.twitter.com/fxSyU6BQk4 — Robert Iger (@RobertIger) December 31, 2022

A jornalista entrevistou, entre outros, todos os Presidentes dos Estados Unidos, de Richard Nixon a Barack Obama, bem como o antigo líder da Líbia Muammar Kadhafi, morto em outubro de 2021, e Fidel Castro de Cuba, falecido em 2016.

Começou a carreira na televisão em 1961, começando a ser conhecida também com a participação no programa “Today”, da NBC, no qual foi promovida a co-apresentadora em 1974. Em 1976, passou para a ABC News tornando-se a primeira âncora feminina no noticiário da noite. Na ABC lançou programas como o “The Barbara Walters Specials” e “10 Most Fascinating People” e em 1984 tornou-se apresentadora do “20/20”. Estreou 1997 o “The View” que foi o farol para o lançamento de outros programas de entrevista na televisão norte-americana. Em 2014 anuncia a saída do The View mas manteve-se durante algum tempo como produtora e ainda realizou algumas entrevistas. Ganhou 12 Emmy’s, prémios atribuídos a programas de televisão.

Ao despedir-se dos ecrãs e uma homenagem feita pela ABC perguntaram-lhe pelo legado que deixava. “Como se diz adeus a 50 anos na televisão? Que orgulho quando vejo todas as jovens que estão a fazer notícias. Se eu fiz alguma coisa para ajudar a que isso acontecesse, esse é o meu legado”.