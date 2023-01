Passavam 44 segundos da meia-noite do dia 1 de janeiro quando nasceu Aariz no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), também conhecido como Hospital Amadora-Sintra. O segundo filho dos paquistaneses Naveera Butt e Kashiff Butt é o “bebé do ano” — foi o primeiro a nascer em 2023 em Portugal.

Em comunicado, a unidade hospitalar destacou que o Aariz “nasceu de parto natural, com um choro vigoroso e 3.660 kg, aos 44 segundos das 00h00 de dia 1 de janeiro, no Bloco de Partos do HFF, perante a alegria dos pais e da equipa de profissionais de saúde”.

O trabalho de parto de Naveera Butt, mulher de 37 de anos natural do Paquistão, que mora no concelho da Amadora há três anos, começou pelas 20h00 de dia 31 de dezembro. O pai do bebé, Kashiff Butt, “esteve presente” durante todo o processo.

Na nota é ainda salientado que tanto o recém-nascido como a “recém-mamã” se encontram “bem”: “Toda a família está muito feliz”. O Hospital Amadora-Sintra partilhou imagens de Aariz e dos pais, que pode ver na fotogaleria acima.