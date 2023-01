Os apoiantes de Lula da Silva em Brasília formaram uma verdadeira multidão vermelha. Nem o calor os demoveu de acompanhar a tomada de posse do 39.º Presidente do Brasil.

Os termómetros de Brasília marcavam os 27 graus por volta das 14h00 deste domingo (cerca das 17h00 em Lisboa) e algumas pessoas estavam a sentir-se mal devido à elevada temperatura. Os bombeiros viram-se obrigados a utilizar mangueiras para refrescar o público que se encontrava na Praça dos Três Poderes, na capital brasileira, refere a Globo.

Foi um dos aspetos que marcou a tomada de posse de Lula da Silva, mas não foi o único. O desfile desde a Catedral até ao Congresso foi feito como manda a tradição: num Rolls-Royce de 1952, que já transportou Isabel II e fez sucesso no cinema. Desta vez, o carro descapotável transportou Lula da Silva e a mulher, Janja, bem como Geraldo Alckim (vice-presidente) e a sua mulher, Lu — que ao longo da viagem acenaram à população.

HISTÓRICO! Lula, Janja, Lu e Geraldo Alckmin em desfile no Rolls-Royce presidencial. pic.twitter.com/nUVvWNMoXz — Tracklist (@tracklist) January 1, 2023

Seguiu-se a sessão solene no Congresso e uma nova viagem de carro, desta vez com destino ao Planalto. Foi aí que Lula da Silva recebeu a faixa. Com Bolsonaro fora do país, nos EUA, havia uma grande incógnita: quem passaria a faixa a Lula? A resposta chegou este domingo à tarde, com o Presidente do Brasil a ficar emocionado.

De acordo com a CNN Brasil, Lula da Silva recebeu a faixa de representantes da sociedade civil: Francisco (uma criança de 10 anos), Aline Souze (mulher negra que apanha lixo), o cacique Raoni Metuktire (em representação liderança indígena comprometida com a defesa da Amazónia), Weslley Rodrigues Rocha (metalúrgico), Murilo de Jesus (professor de português), Jucimara dos Santos (cozinheira), Ivan (jovem portador de deficiência que teve paralisia cerebral causada por uma meningite) e Flávio Pereira (militante).

