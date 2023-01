O Ministério Público abriu um inquérito para apurar a legalidade da indemnização de 500 mil euros que a TAP pagou à agora ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, quando saiu da empresa em fevereiro por “renúncia do cargo”.

A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada ao Observador: foi instaurado um inquérito que está em segredo de justiça. Segundo a Agência Lusa, a investigação está entregue ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Alexandra Reis apresentou a demissão do cargo de secretária de Estado do Tesouro a 27 de dezembro, a pedido do ministro Fernando Medina. Em causa está uma indemnização de 500 mil euros que a TAP pagou a Alexandra Reis no início deste ano pela saída da administração.

A avultada indemnização que a ex-secretária de Estado recebeu da companhia aérea portuguesa por ter saído antecipadamente da empresa foi noticiada a 24 de dezembro pelo Correio da Manhã. Alexandra Reis tinha entrado na TAP em 2017 e foi nomeada administradora em 2020.

Abandonou o cargo em fevereiro — apesar de ter ainda dois anos de funções pela frente — e, em junho foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV). Mais tarde, já em dezembro, entrou no Executivo, mas apresentou a demissão, a pedido do ministro das Finanças, ao fim de apenas 25 dias em funções.

No dia seguinte à demissão de Alexandra Reis, o caso culminou na demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. O ministro tornou-se assim o nono membro do Governo a demitir-se em oito meses.