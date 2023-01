A partir da meia-noite deste sábado, Portugal vai começar a fazer testes à Covid-19 aos passageiros de voos provenientes da China. Em comunicado, o Ministério da Saúde descreveu a testagem como “aleatória”, mas de “carácter obrigatório”.

A testagem será aplicada aos passageiros do voo que chega da China a Lisboa este sábado, dia 7 de janeiro. Depois, detalha o Governo, “a partir das zero horas do dia 8 de janeiro, e com impacto já no voo seguinte procedente da China, os passageiros provenientes daquele país terão de apresentar, no momento do embarque, um teste negativo” à Covid-19 realizado, no máximo, até 48 horas antes do início do voo.

As companhias áreas são responsáveis pelo cumprimento da medida no embarque”, lê-se na nota emitida pelo Ministério da Saúde.

Os passageiros e a tripulação de voos com origem e com destino à China devem também “usar máscara durante o voo e reforçar as medidas de higiene, designadamente lavagem e desinfeção das mãos”.

No comunicado, o Governo explica que a testagem é para “sequenciação genómica das variantes em circulação, por forma a contribuir para o conhecimento científico e a adequada avaliação da situação epidemiológica, que guiará as opções no futuro imediato”. Além disso, é garantido que “Portugal continuará a monitorizar o cumprimento destas medidas no contexto da União Europeia e tendo em conta a troca permanente de informação com os outros Estados-membros e com as organizações internacionais de saúde”.

Portugal junta-se a Áustria, Alemanha, Suécia e Bélgica — países que já tinham anunciado que vão exigir testes aos viajantes oriundos da China. A medida é anunciada após a União Europeia ter recomendado “fortemente” que os Estados-membros exijam a todos os viajantes da China um teste negativo à Covid-19, realizado a menos de 48 horas da partida.