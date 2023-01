O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou um sismo de magnitude 7.2 na escala de Richter no Vanuatu, país da região do Pacífico localizado na Oceania. De acordo com a agência Reuters, o sismo foi registado a 40 quilómetros a Oeste da localidade Port-Orly.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros e, — segundo a Reuters, que cita a USGS — até ao momento, não foi emitido qualquer alerta de tsunami.

Há um ano, a 3 de janeiro de 2022, um sismo de magnitude 5,9 foi registado a norte do arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, e na altura não houve relatórios de baixas ou danos materiais. O sismo ocorreu, nessa ocasião, a 121 quilómetros de profundidade e o epicentro foi a 108 quilómetros a nordeste da cidade de Sola e a mais de 500 quilómetros a norte de Port Vila, a capital do país.