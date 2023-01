Um tribunal de Atenas ilibou, esta quinta-feira, o jogador de futebol Rúben Semedo do crime de abuso sexual a menores. A Justiça grega não encontrou provas suficientes sobre a alegada violação a uma jovem de 17 anos, acusações que levaram a que o internacional português tivesse sido detido na Grécia, em agosto de 2021.

De acordo com a imprensa grega, as investigações que contaram com as declarações das testemunhas acompanhadas por uma equipa de psicólogos, não permitiram apurar se Rúben Semedo praticou o crime.

A polícia grega indicou que Rúben Semedo teve relações sexuais com a jovem de 17 anos, mas não ficou provado que usou violência física para a forçar a ter sexo. Além disso, as autoridades chegaram à conclusão que a menor mentiu sobre a idade e fez passar-se por adulta, mas também apuraram que o jogador de futebol também não perguntou esse dado.

Além disso, os exames toxicológicos esbarram contra o depoimento da jovem, que terá dito que estava sob efeito de bebidas alcoólicas e que, por conseguinte, não conseguiu resistir. O exame à urina mostra o contrário: a menor não consumiu álcool antes da relação sexual.

Tendo passado pelo FC Porto, Sporting e Olympiacos, Rúben Semedo joga atualmente no clube Al-Duhail Sports Club, do Qatar. O jogador aguardou julgamento em liberdade.

