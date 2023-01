O Jimny é, mais do que um SUV, um jipe por direito próprio, uma vez que é concebido como um 4×4 puro e duro à semelhança de modelos como o Jeep Wrangler, Land Rover Defender e Classe G da Mercedes, salvaguardadas as devidas diferenças. O chassi de longarinas e travessas aparafusado à carroçaria permite-lhe suportar maus tratos violentos e o sistema de transmissão 4×4 com dois eixos rígidos e redutoras tornam-no o parceiro ideal para quem quer aventurar-se longe fora de estrada e tem um orçamento reduzido.

O Jimny está presente no mercado nacional desde a 2.ª geração, apresentada em 1981, e sempre foi muito popular graças ao facto de ser o jipe mais barato do mercado. A 4.ª e última geração, introduzida em 2019, arrancou bem, apesar de continuar a não ser nem muito habitável nem muito confortável em mau piso. Mas acabaria por ver ser retirada do comércio a versão de passageiros, por o preço ser pouco competitivo devido às elevadas emissões do pequeno motor 1.5 com 102 cv a gasolina, tendo apenas ficado disponível a versão Pro, de 2 lugares, para quem procurava um veículo comercial.

O interior da versão longa do Jimny é mais espaçoso, no habitáculo e mala, sendo igualmente mais confortável graças à maior distância entre eixos 8 fotos

Agora o construtor japonês surpreendeu ao apresentar no Auto Expo 2023, o salão automóvel indiano que tem lugar em Nova Deli, uma versão do Jimny com cinco portas, provando que, neste caso, maior é melhor. Mais comprido, o modelo tem 3,645 m entre extremos, mais 25 cm do que a versão de três portas, com a distância entre eixos a ser agora de 2,590 m, mais 34 cm do que na versão com menos portas que está disponível no mercado. Com esta versão longa, que continua a manter o mesmo tipo de chassi, transmissão e estética, a Suzuki resolve duas das maiores limitações do Jimny, nomeadamente o reduzido espaço interior e o conforto, uma vez que a maior distância entre eixos torna o modelo menos “duro” em pisos degradados.

O Jimny longo mantém-se fiel ao chassi de longarinas e travessas, transmissão 4x4 com redutoras e eixos rígidos, para maior eficiência e robustez em TT 6 fotos

O motor ao serviço do Jimny de 5 portas introduzido agora no mercado indiano continua a ser o 1.5 com quatro cilindros a gasolina, mas passa a contar com um sistema mild hybrid para reduzir ligeiramente consumo e emissões. Contactado o importador da Suzuki para o nosso mercado, fomos informados que não está nada decidido em relação à venda desta versão aos condutores portugueses. Mas a esperança não nos parece ser grande.