A Suzuki, construtor japonês que se caracteriza por possuir uma gama reduzida e composta por modelos de pequenas dimensões e acessíveis, pelo menos na oferta que propõe na Europa, revelou finalmente o seu primeiro veículo 100% eléctrico alimentado por bateria. Denominado eVitara — um nome forte deste construtor —, o modelo em causa é produzido numa fábrica da marca na Índia, de onde será exportado para diversos mercados, entre os quais o europeu.

Com formas de SUV e 4,27 metros de comprimento, o eVitara pertence à categoria dos B-SUV, um dos segmentos que mais cresce no mercado europeu e nacional. Ainda assim, a generosa distância entre eixos de 2,7 metros deixa antever uma habitabilidade interessante, com este Vitara eléctrico a oferecer versões com duas e quatro rodas motrizes, ou seja, com um ou dois motores, neste último caso para assegurar tracção integral.

A grande distância entre eixos, para o comprimento anunciado para o eVitara, permite mais espaço para quem se senta atrás

As versões mais baratas do eVitara adoptam uma bateria com uma capacidade de 49 kWh e um motor instalado no eixo dianteiro com 144 cv, existindo depois, para os condutores mais exigentes em termos de autonomia, uma versão com bateria de 61 kWh e um motor com 174 cv. Para estar mais à vontade em pisos escorregadios, a Suzuki concebeu uma versão mais potente, e necessariamente mais onerosa, em que alia ao motor eléctrico frontal uma segunda unidade instalada atrás, com apenas 64 cv, elevando a potência total para 184 cv.

Da fábrica da Suzuki em Gujarat, na Índia, vai sair a partir da Primavera de 2025 o novo eVitara, destinado aos clientes domésticos, bem como à exportação para o Japão e para a Europa, onde deverá chegar durante o Verão. Mas o eVitara não é o único modelo a ser fabricado nesta linha de produção, uma vez que de Gujarat sairá igualmente um novo modelo da gama bZ da Toyota, com o qual o SUV da Suzuki partilha a plataforma. Recorde-se que o gigante japonês é accionista da Suzuki e há muito que colabora com este fabricante, tendo-lhe mesmo cedido a licença para comercializar o Toyota Corolla sob a denominação Suzuki Swace.