Jay Briscoe, lutador de wrestling norte-americano, morre aos 38 anos

Jay Briscoe, lutador de wrestling norte-americano de 38 anos, morreu esta terça-feira na sequência de um acidente automóvel. Com uma carreira de mais de 20 anos, quase toda ao serviço da companhia de wrestling Ring of Honor (ROH), a estrela da luta livre, cujo verdadeiro nome era Jamin Pugh, com uma carreira de mais de 20 anos, quase toda ao serviço da companhia de wrestling Ring of Honor (ROH), foi uma das duas vítimas mortais da colisão, de acordo com a CNN Internacional.

O anúncio da morte do atleta foi feito por Tony Khan, magnata dono da All Elite Wrestling (AEW, a segunda maior companhia dos Estados Unidos atrás da WWE e que detém os direitos da ROH).

Sadly, Jamin Pugh has passed away. Known to fans as Jay Briscoe, he was a star in ROH for over 20 years, from the first show until today.

Jay and his brother Mark dominated ROH, reigning as champions to this day. We'll do whatever we can to support his family.

Rest In Peace Jamin

— Tony Khan (@TonyKhan) January 18, 2023