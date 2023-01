A Universidade Fernando Pessoa recebeu “luz verde” para abrir curso de Medicina mas referiu, na candidatura, um acordo com o Hospital de Gaia que, segundo a administração deste última, não existe. Segundo notícia do jornal Público, esta quarta-feira, a administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho recusou assinar o protocolo de colaboração com a Universidade Fernando Pessoa em outubro de 2021.

Apesar de estas negociações não terem chegado a bom porto, o hospital (público) aparece referido na proposta com valeu à instituição de ensino superior (privada) a aprovação do curso de Medicina, que foi validado na semana passada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). O acordo seria para colocar os estudantes a trabalhar (em formação) naquela unidade hospitalar.

Mas, em comunicado, o conselho de administração do centro hospitalar “esclarece que, tendo recebido uma proposta de protocolo da entidade em questão, deliberou pela não assinatura do referido protocolo”. Uma decisão que foi “remetida” para o conselho da Universidade Fernando Pessoa a 15 de outubro de 2021. Foi, precisamente, em outubro que a candidatura foi submetida à A3ES.

Além do Hospital de Gaia, a universidade privada refere, também, protocolos assinados com os centros hospitalares de Entre-Douro e o Vouga, em Santa Maria da Feira, e o Tâmega e Sousa – ambos confirmaram ter, de facto, acordo com a Universidade.