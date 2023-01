João Galamba, recém chegado ao Ministério das Infraestruturas, esteve reunido com o sindicato dos tripulantes da TAP e acredita que a greve pode ser evitada.

Em comunicado o seu gabinete diz que “o ministro está convicto de que a assembleia-geral do SNPVAC dará um passo decisivo para a melhoria da situação dos trabalhadores e da companhia aérea, permitindo evitar uma greve de sete dias que causaria um grave dano à empresa“.

O sindicato vai submeter esta quinta-feira aos seus associados a proposta de acordo com a administração da TAP. “O ministro das Infraestruturas saúda a direção do Sindicato pelo espírito de compromisso que permitiu chegar a um documento importante para um futuro de sustentabilidade e crescimento da TAP” e, por isso, diz acreditar que na reunião de associados será possível chegar a uma decisão que se evite a greve.

A assembleia-geral do sindicato começará às 10 horas e vai ter como ponto único a “apresentação, discussão e votação da proposta apresentada pela TAP“, no âmbito das negociações de um novo acordo de empresa. O SNPVAC anunciou a intenção de avançar com um pré-aviso de greve para sete dias, entre 25 e 31 de janeiro. Este sindicato tinha já realizado uma greve a 8 e 9 de dezembro, cujos custos foram estimados pela companhia em oito milhões de euros.

O acordo se subscrito estará em vigor até 31 de dezembro de 2024, ou, até à existência de um novo Acordo de Empresa.

No acordo a TAP compromete-se a realizar formação de novos supervisores de cabine no primeiro semestre de 2023, admitindo a inclusão de mais um tripulante nos voos de longo curso e tornará efetivo os contratos de 11 tripulantes que têm contratos a termo. No acordo fica também estabelecido a atualização salarial, as ajudas de custo e uma verba adicional de compensação.