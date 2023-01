Só para convidados VIP e sem direito a fotografias ou vídeos. A cantora norte-americana Beyoncé vai este sábado cantar durante cerca de uma hora num evento privado que pretende promover um novo hotel de luxo no Dubai, o Atlantis the Royal.

De acordo com o The Sun, a artista deverá receber 24 milhões de dólares pela atuação, cerca de 22 milhões de euros. A cantora, que fez a última tour em 2018, ao lado do marido Jay-Z, é o chamariz de um fim de semana para revelar o luxuoso hotel a um público exclusivamente composto por celebridades, influencers e alguma imprensa, já que o hotel só abre ao público em fevereiro.

A Pitchfork relata que foi enviado um convite em nome de Beyoncé, para um “fim de semana onde os sonhos se tornam o destino”. Há a promessa de “banquetes epicuristas, indulgências à beira-mar e a revelação de experiências especiais que incluem bilhetes de avião em classe executiva, transporte de primeira classe em terra e hospedagem de primeira classe no Atlantis the Royal”.

Pelo convite, o fim de semana conta com jantares no restaurante Nobu Dubai, espetáculos de fogo de artifício e uma festa de lançamento da 818 Tequila no Médio Oriente, a bebida de Kendall Jenner. Nas redes sociais, a quantidade de fotos da modelo do clã Kardashian sugere que terá sido uma das estrelas do exclusivo jantar no Nobu Dubai.

A atuação de Beyoncé está marcada para este sábado à noite, num evento que até tem direito a uma passadeira vermelha repleta de celebridades, de Kendall Jenner até Ellen Pompeo, o principal rosto da série “Anatomia de Grey”. Também a modelo Bar Refaeli, uma das ex-namoradas de Leonardo Di Caprio, marca presença no evento.

Apesar de os convites para este aquecimento para a inauguração do hotel estarem em nome de Beyoncé, a Pitchfork relata que não foi possível perceber qual é a responsabilidade da artista neste fim de semana de luxo. Depois da atuação da cantora, a noite continuará com uma atuação do trio de DJ Swedish House Mafia, conhecido por temas como “Don’t You Worry Child” ou “Save the World”.

Uma noite custa no mínimo mil dólares e suites 100 mil

A abertura do Atlantis the Royal estava inicialmente prevista para outubro de 2022, mas a inauguração foi adiada para fevereiro de 2023.

O hotel de luxo fica perto do primeiro hotel Atlantis aberto no Dubai, em 2008. Já na altura a inauguração, em plena crise financeira global, foi feita com pompa e circunstância: a Bloomberg escreve que foram convidadas personalidades de todo o mundo e que o entretenimento ficou a cargo da australiana Kylie Minogue.

Mais de uma década depois, será inaugurado o Atlantis the Royal, desenvolvido pela Atlantis Resorts. O luxuoso edifício fica numa das várias ilhas artificiais do Dubai e, à distância, parece estar ligado por peças de Lego.

Com 43 andares, o hotel tem 44 suites de luxo, 231 apartamentos, 693 quartos e 102 suites, todas com vista para a Palm Jumeirah, a ilha em forma de palmeira no Dubai. Há piscinas com fartura no hotel – mais de 40 infinitas, instaladas em cada uma das suites. Também há um heliporto, fontes que “cospem fogo” e um tanque com 4 mil alforrecas.

Uma noite neste hotel custará no mínimo mil dólares – cerca de 919 euros. As suites são ainda mais caras – Beyoncé, a estrela deste fim de semana de inauguração, está instalada num dos espaços mais caros, que custa 100 mil dólares por noite, quase 92 mil euros.

A Royal Mansion, assim se chama o espaço onde Beyoncé e Jay-Z estão, pode ter até 18 quartos com acesso direto, escreve o Arabian Business. Só o quarto tem 1021 metros quadrados, mas também há espaços exteriores e uma casa de banho de dimensões consideráveis, também com vista para o mar.