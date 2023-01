Uma nova busca do departamento de justiça dos Estados Unidos uma das residências do presidente americano encontrou mais seis itens, incluindo documentos classificados como confidenciais. Este material foi detetado numa residência em Wilmington, no estado do Delaware do qual Joe Biden foi senador entre 1973 e 2009. A informação foi avançada pelo advogado do presidente. Num comunicado divulgado sábado à noite, Bob Bauer esclarece que há documentação do tempo que Biden era senador, mas também de quando foi vice-presidente de Obama entre 2009 e 2017.

A ação da justiça decorreu na sexta-feira e durou mais de 12 horas. Para além de documentos e outro material classificado, foram ainda recolhidas notas pessoais manuscritas pelo atual presidente. Joe Biden e a mulher não estiveram presentes durante a busca, não obstante terem permitido todo o acesso aos agentes do departamento de justiça.

Descoberta não deverá travar anúncio de recandidatura

A polémica descoberta de documentos confidenciais na residência e no escritório do Presidente norte-americano, Joe Biden, não deverá afetar o anúncio da sua recandidatura à Casa Branca, previsto para fevereiro, avaliaram estrategas políticos e aliados do Democrata.

