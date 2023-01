O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira que o altar-palco que será construído para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) servirá para “outro tipo de eventos” no futuro. “É uma obra estrutural para o futuro, não apenas um espaço verde e de lazer, mas multifuncional que pode ganhar um significado económico-social.”

“[O presidente da Câmara de Lisboa] explicou-me [os motivos do investimento], embora admitindo que há um cálculo mais global que é preciso fazer. Estava-se a falar de um altar específico e não de um investimento global”, adiantou Marcelo, que revelou ter-se manifestado satisfeito com as explicações de Carlos Moedas.

Após ter falado com Carlos Moedas, o Chefe de Estado referiu que “Lisboa tenciona […] utilizar a estrutura para outras ideias que podem ser mais interessantes”, lembrando o que aconteceu na Expo 98.

“Como, por exemplo, um polo de lazer verde, mas outro tipo de estrutura mais estável para outro tipo de eventos. Isso explica não apenas a feição ou o objetivo imediato, mas o duradouro investimento que ali é feito”, acrescentou Marcelo, que sugeriu que o futuro da Web Summit talvez passe por ali — dado que o evento que precisa de “estruturas permanentes”. “Pode ser que haja ali uma solução”, afirmou.