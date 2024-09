Oito mil jovens evocam Jornada Mundial da Juventude em encontro em Lisboa

Oito mil jovens de todo o país são esperados em Lisboa, em 19 e 20 de outubro, para o Encontro Nacional da Juventude promovido pelo Patriarcado de Lisboa e pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, foi esta quarta-feira anunciado.

O REJOICE!, como é designado aquele encontro, visa invocar a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que decorreu em Lisboa em agosto do ano passado, “dando continuidade ao protagonismo vivido pelos jovens“, tendo já como horizonte o Jubileu dos Jovens, que se assinalará no verão de 2025, no Vaticano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa mensagem em vídeo esta quarta-feira divulgada na página do Patriarcado de Lisboa, o patriarca, Rui Valério, aponta para que este encontro seja “um enriquecimento para o crescimento espiritual” dos jovens participantes.