A Seat S.A., a empresa espanhola que comercializa veículos sob as marcas Seat e Cupra, está apostada em incrementar as vendas desta última. Essencialmente, porque o seu posicionamento como marca desportiva e sofisticada lhe permite praticar preços superiores e margens mais interessantes. Para que esta estratégia funcione, é necessário continuar a fazer aumentar o volume de vendas, que tem crescido a bom ritmo e, para o acelerar ainda mais, a Cupra criou uma versão mais acessível do Leon e Leon Sportstourer, com um motor electrificado mas menos possante.

A Cupra não se limita a reivindicar uma imagem desportiva, uma vez que está presente numa série de disciplinas, do campeonato de Turismos eléctricos, o E-TCR, à Fórmula E, passando pelo campeonato dos Extreme-E, os buggies 4×4 a bateria que visitam os recantos mais remotos do planeta. A aposta nas competições eléctricas é evidente, com a marca a considerar estas actividades uma excelente base de trabalho para desenvolver e melhorar os automóveis a bateria do futuro.

Berlina e carrinha com o mesmo estilo

A nova versão do Cupra Leon vai estar disponível na versão berlina de cinco portas e na carrinha Sportstourer, a primeira 26 cm mais curta e 46 kg mais leve e a segunda mais versátil à custa de uma bagageira com 620 litros. O que representa um generoso ganho de 63% face aos 380 litros do Leon de 5 portas.

Mas se a nova versão tem menos potência face às suas congéneres, não lhe falta carácter. Na realidade, o Cupra Leon mais acessível da gama continua a herdar todas as características desportivas, das jantes às cores mais atraentes para a carroçaria (como o Cinzento Magnetic ou o Azul Petrol), passando pelo difusor traseiro e as saídas de escape, ou seja, tudo o que distingue os Leon da Cupra dos que envergam emblema Seat.

No interior, o novo modelo mantém os bancos envolventes típicos da Cupra, bem como o volante e restantes detalhes, reforçados pelo nível de equipamento e de ajudas à condução. O condutor mantém o acesso a opcionais como o controlo de chassis adaptativo (DCC), o que permite optar por até 15 posições distintas na dureza dos amortecedores, para que o condutor possa adaptar o Cupra a uma condução mais calma e confortável, ou mais eficiente e desportiva.

Motor 1.5 TSI e 1.5 eTSI mas sempre com 150 cv

A gama Cupra Leon já oferece na generalidade dos mercados uma extensa série de motorizações (nem todas presentes em Portugal). As mais potentes, com potências entre 310 cv e 245 cv, dependem do motor sobrealimentado 2.0 TSI, mas as mais procuradas pelos clientes são as 1.4 TSI e-Hybrid, as híbridas plug-in, propostas com 204 cv ou 245 cv. Quem procure uma versão mais acessível, tinha até aqui como única opção a 2.0 TSI com 190 cv, cuja cilindrada e emissões de CO 2 conduzem a um preço mais elevado. Precisamente o que vai mudar com a introdução do novo 1.5 eTSI, que troca 40 cv por preços e consumos mais atraentes.

A Cupra propõe duas versões do motor 1.5 TSI, uma sem electrificação, com caixa manual, que será ligeiramente mais barata, sendo proposta por 33.873€, e uma segunda a que já nos referimos, a mild hybrid com o motor 1.5 eTSI e caixa DSG automática de dupla embraiagem, à venda por 36.223€. Ambas fornecem 150 cv, mas o eTSI usufrui da ajuda de um pequeno motor eléctrico integrado num sistema a 48V.

Graças à electrificação, o 1.5 eTSI torna-se ligeiramente mais rápido nas acelerações e um pouco mais económico, assegurando ainda que o veículo se pode deslocar “à vela”, ou seja, deslizar sem intervenção do motor de combustão sempre que a pressão sobre o acelerador é mínima.