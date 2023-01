(Em atualização)

Um militar morreu esta noite de domingo no paiol da Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida, avançou a TVI/CNN. A morte com arma de fogo terá sido acidental.

A GNR de Constância foi chamada ao local.

A vítima será um segundo sargento na casa dos 20/30 anos e estaria de serviço naquela Brigada. O alerta foi dado às 20h30.