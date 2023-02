Pharrell Williams levou uma marca portuguesa para a red carpet dos Grammys. Conheça os looks que marcaram a noite

A noite deste domingo, 5 de fevereiro, foi histórica no palco dos Grammys. Beyoncé tornou-se a artista com mais vitórias de sempre ao acumular 32 galardões, depois de ter sido distinguida em quatro das nove categorias em que estava nomeada. Já Harry Styles levou o prémio de “Melhor Álbum” do ano. Conheça todos os vencedores no artigo do Observador. Ainda na red carpet, não faltaram as extravagâncias do costume na noite que premeia a indústria musical e um destaque especial: Pharrell Williams levou uma marca portuguesa.

Trata-se de um conjunto vermelho, composto por calças e um bomber de pele acolchoada. A mulher de Pharrell, Helen Lasichanh, acompanhou-o no evento e vestiu exatamente o mesmo conjunto da marca portuguesa, mas em preto. O bomber no tom mais escuro ainda está disponível na loja online da Ernest W. Baker por 970 euros. O músico partilhou um story na sua conta de Instagram onde podemos vê-lo a posar ao lado de Lasichanh, os dois vestidos de igual antes do evento. Esse story foi repartilhado na conta da marca.

Esta não é a primeira vez que Pharrell Williams escolhe as criações deste projeto para se vestir. Em dezembro passado, vestiu um look da coleção de outono/inverno de 2022 para uma capa da revista de moda londrina ES Magazine. Também A$AP Rocky já tinha usado Ernest W. Baker no videoclipe da música D.M.B., lançado em maio de 2022.