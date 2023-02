Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O parlamento ucraniano aprovou oficialmente esta terça-feira a nomeação de Ihor Klymenko como ministro do Interior e de Vasily Malyuk como líder dos Serviços de Segurança da Ucrânia, cargos que os responsáveis já ocupavam de forma interina. O Presidente Volodymyr Zelensky acolheu a decisão, sublinhando que os responsáveis passaram o “teste” da guerra, numa altura marcada pelos rumores sobre um possível saída do ministro da Defesa.

“Agora temos nos cargos pessoas que ganharam experiência com a guerra. Tiveram claros resultados no seu trabalho para o Estado, ao lutar pelo seu povo e pela independência. Deviam existir mais pessoas assim nos vários níveis do governo central e local“, afirmou o Presidente ucraniano no habitual discurso.

Zelensky também destacou a nomeação de novos governadores regionais em três territórios, incluindo dois anexados pela Rússia em setembro do ano passado. Serhiy Lysak foi esta terça-feira apontado para a região de Dnipropetrovsk, Yurii Malashko para Zaporíjia e Oleksandr Prokudin para a Kherson.

Os últimos dias têm sido marcados por suspeitas de que o atual ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, será afastado do cargo e substituído pelo chefe dos serviços de informações ucranianos, Kyrylo Budanov. A notícia foi inicialmente avançada pela Agence France-Presse, que citou o líder parlamentar do partido Servo do Povo, David Arakhamia.

O chefe de Estado ucraniano já admitiu que estão a trabalhar para fortalecer os vários níveis do setor da defesa e segurança, mas não confirmou nem negou para já os relatos sobre uma substituição de Reznikov. Zelensky avisou que a “informação necessária” sobre as medidas será divulgada a seu tempo, criticando os rumores que têm circulado na imprensa internacional.

“Agradeço a todos os que se abstêm de espalhar rumores ou pseudoinformação que pode enfraquecer o foco do nosso pessoal no seu trabalho para a vitória da Ucrânia”, escreveu na conta oficial de Telegram. “É apenas a ajudar o nosso Estado, a não permitir que o inimigo brinque com as emoções do nosso povo e ao fazer todos os possíveis para que os nossos guerreiros tenham mais armas que podemos garantir o sucesso da Ucrânia”, acrescentou.