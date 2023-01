Siga aqui o liveblog da guerra na Ucrânia

Uma “manhã negra” na Ucrânia – o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz que a queda do helicóptero em Brovary é uma “tragédia terrível”. Zelensky fala em 15 mortos, numa altura em que o balanço apontado pelas autoridades no terreno falam em 18 vítimas de um incidente cujas causas já estão a ser investigadas.

A possibilidade de o helicóptero ter sido alvo de sabotagem está entre as principais explicações possíveis para a queda do helicóptero, segundo um conselheiro do governo, Anton Gerashchenko, que trabalha com o ministério que era liderado pelo ministro que morreu.

Uma segunda hipótese que está a ser admitida pelas autoridades é um problema mecânico ou falha técnica no helicóptero. Também não se exclui que o incidente tenha acontecido por uma possível violação das regras de segurança na operação da aeronave.

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shymhal, anunciou através do Telegram que vai ser, imediatamente, criada uma comissão que irá investigar o incidente. Um incidente que provocou uma “grande perda” para o governo e para toda a Ucrânia, afirmou Shymhal.

Já o Presidente ucraniano, através da sua conta oficial no Telegram, diz que a “dor” que sente é “indescritível”, pela morte de vários membros do seu executivo – incluindo o ministro da Administração Interna – mas, também, várias crianças que estavam na creche.