Lei dos Metadados iliba bombeiro acusado de 18 incêndios em Alfandega da Fé, apesar de o arguido ter admitido os atos cometidos

Em causa está o caso do bombeiro que provocou 18 incêndios florestais no distrito de Bragança. Segundo o tribunal, "seria temerário estar a condenar com base" em declarações de testemunhas.