Yevgeny Prigozhin, fundador e líder do grupo Wagner, admitiu que a conquista total das regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, pode demorar até dois anos. A declaração, feita esta sexta-feira numa entrevista que é descrita pela agência Reuters como rara, poderá reforçar a ideia de que as forças russas não pretendem terminar o conflito a curto ou médio prazo.

“Se bem entendi, precisamos de terminar as operações nas repúblicas de Donetsk e Lugansk. Isso, em princípio, por agora, irá agradar a toda a gente”, explicou, em declarações ao blogger e propagandista russo Semyon Pegov. “Se tivermos de ir até [ao rio de] Dnipro demorará cerca de três anos”, acrescentou, referindo-se ao rio que atravessa a Ucrânia de Norte a Sul.

Afirmando ter “zero” ambições políticas, Yevgeny Prigozhin falou também sobre Bakhmut, uma cidade em Donetsk. Questionado sobre se as forças russas estão perto de conseguir bloquear totalmente essa região, o fundador do grupo Wagner considerou que é, “provavelmente”, “muito cedo para dizer” se estão ou não perto.

Há muitas estradas para sair e menos estradas para entrar. As tropas ucranianas são bem treinadas… e como qualquer grande cidade é impossível conquistá-la atacando de frente. Mas estamos a lidar bem com a situação”, afirmou o líder do grupo Wagner.

De acordo com a agência Reuters, os EUA consideram que, atualmente, o grupo Wagner tem cerca de 50 mil dos seus membros destacados na Ucrânia. Desses, dez mil serão mercenários contratados e 40 mil terão sido recrutados nas prisões russas. Porém, esta sexta-feira, o fundador do grupo de mercenários afirmou que o processo de recrutamento nas prisões chegou ao fim, garantindo que estão agora a ser avaliadas um milhão de candidaturas de norte-americanos.

Recentemente, Yevgeny Prigozhin também foi notícia por ter desafiado Volodymyr Zelensky para um duelo aéreo pelo controlo de Bakhmut. No caso de uma vitória do Presidente ucraniano, o fundador da companhia militar admitiu uma retirada desse território.