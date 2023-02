Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O fundador do grupo de mercenários Wagner, a companhia privada que tem participado nas operações russas na Ucrânia, disse que chegou ao fim o recrutamento de reclusos nas prisões russas.

As alegações de Yevgeny Prigozhin são uma resposta à questão lançada pelo canal russo Live 24, que disse ter recebido relatos de vários prisioneiros russos sobre o fim do processo para reforçar as fileiras da companhia militar. “Sim, é verdade. O recrutamento de prisioneiros do grupo Wagner parou completamente. Para aqueles que trabalham para nós, todas as obrigações estão a ser cumpridas”, afirmou Prigozhin, segundo um comunicado divulgado pelo seu serviço de imprensa.

