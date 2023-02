Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O líder do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, publicou um vídeo a bordo de uma aeronave, desafiando o Presidente ucraniano para um duelo aéreo pelo controlo da cidade de Bakhmut.

O vídeo, divulgado pelo serviço de imprensa de Prigozhin, terá sido gravado durante o final de uma viagem pela cidade ucraniana de Bakhmut num caça Su-24. “Volodymyr Oleksandrovych [Zelensky], nós acabamos de aterrar. Bombardeamos Bakhmut”, começou por dizer o empresário e fundador da companhia militar privada, segundo uma tradução da agência de notícias Reuters.

“Amanhã vou voar um MiG-29. Se assim o desejar, encontramo-nos nos céus. Se ganhar, toma controlo de Artyomovsk (Bakhmut). Caso contrário, avançamos até ao rio Dnipro”, desafiou.

Em solo ucraniano desde o início da invasão russa, o grupo Wagner tem concentrado os seus esforços na captura de Bakhmut, onde as tropas de Kiev ainda resistem. A companhia privada foi criada em 2014 por Prigozhin, que ganhou protagonismo com a invasão russa e já foi apontado como um possível sucessor do Presidente Vladimir Putin.

As declarações surgem depois de, na semana passada, Prigozhin ter aconselhado Zelensky a não retirar as tropas da cidade, acrescentando que seria visto como um sinal de cobardia. “O povo ucraniano não vai perdoar uma rendição em Bakhmut perante uma companhia militar privada. Resistam. Lutem até ao fim”, afirmou.