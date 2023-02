Quando Pepê chegou ao FC Porto, em 2021, a larga maioria da comunicação social insistia em incluir o apelido, Aquino, na hora de o nomear. Os motivos eram fáceis de encontrar: apesar do acento circunflexo e da forma diferente de pronunciar a palavra, as semelhanças com o nome de Pepe quase obrigavam a essa distinção. Dois anos depois, Pepê já conquistou o direito de ser apenas e só Pepê.

O jogador de 25 anos que foi contratado pelos dragões depois de dar nas vistas no Grémio passou muito despercebido nos primeiros meses no FC Porto — tapado pelo bom momento de Luis Díaz, pela titularidade indiscutível de Otávio e pelas apostas tornadas certezas que foram Vitinha e Fábio Vieira. Em janeiro do ano passado, porém, Díaz saiu para o Liverpool. E Sérgio Conceição teve a oportunidade de soltar o canivete suíço que tinha vindo a criar.

Pepê é opção para a direita da defesa, é opção para o meio-campo e é opção para o ataque. Ou seja, ao longo dos 90 minutos de um jogo, pode começar no setor intermédio e recuar para abrir a porta a outras soluções ou fazer o contrário, começando a defender para depois desequilibrar mais subido no terreno.

Depois de perder a titularidade óbvia e garantida no pós-Mundial do Qatar — Galeno conquistou espaço, Veron teve oportunidades e tanto Danny Loader como Toni Martínez também foram roubando minutos –, Pepê reconquistou a confiança absoluta de Sérgio Conceição e tornou-se este domingo um dos elementos mais importantes da vitória do FC Porto em Alvalade.

5.º ⚽golo da época de Pepê, o 4.º na Liga???????? ⚠Pepê marca na Liga pela 2.ª jornada consecutiva pic.twitter.com/S14dsGxxo0 — Playmaker (@playmaker_PT) February 12, 2023

O brasileiro foi o principal desequilibrador dos dragões, ajudou na construção ofensiva durante a primeira parte e na transição mais rápida na segunda e acabou por ser recompensado com um golo, já nos descontos, quando apareceu isolado na cara de Adán. No fim, foi eleito o Homem do Jogo — e deixou Sérgio Conceição com um sorriso rasgado.

“Sabíamos que o jogo com o Sporting seria muito difícil, eles têm uma grande equipa. Mas também sabíamos que a vitória seria muito importante para nós. E é! Agora é manter esta sequência, os pés bem assentes no chão, e ir em busca do primeiro lugar”, explicou Pepê na zona de entrevistas rápidas.