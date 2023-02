A parte histórica de quase 250 clássicos de uma história que começou há pouco mais de um século quando o FC Porto venceu o Sporting em 1922 na final do Campeonato de Portugal no Campo da Constituição, o duelo relativamente recente mas que começa a ganhar história entre Rúben Amorim e Sérgio Conceição que caiu mais para o lado dos lisboetas no início mas teve depois uma viragem de tendência para os nortenhos, uma questão de orgulho de quem ambiciona todas as épocas ser o número 1 do país. Um clássico envolve tudo isto e muito mais mas, desta vez, a classificação estava acima do resto para definir o jogo no Estádio José Alvalade. E se os dois conjuntos atravessavam a melhor fase da temporada a nível de resultados (olhando para as exibições a realidade podia ser diferente), uma vitória seria o equivalente a mais do que três pontos.

No lado do Sporting, a série recente de três vitórias consecutivas no Campeonato mostrou o melhor e o pior da equipa na presente temporada. Com o Vizela, a incapacidade de fechar jogos apesar das oportunidades para isso e a perseverança para não desistir até ao final para ganhar com um penálti nos descontos. Com o Sp. Braga, a evidente subida de rendimento que consegue ter nos encontros com adversários com objetivos semelhantes mesmo que isso nem sempre fique expresso no resultado. Com o Rio Ave, a bipolaridade das exibições cinzentas depois de uma goleada, neste caso resgatada com a estrelinha de Chermiti naquele que foi o único remate enquadrado em 90 minutos. Agora, por mais que Rúben Amorim quisesse aligeirar toda a pressão e relevância do resultado, não havia margem de erro. E das duas, uma: ou o Sporting entrava a sério na luta pelo segundo lugar, reduzindo para quatro pontos a distância para os dragões, ou tinha pela frente um caminho onde na melhor das hipóteses poderia lutar para chegar ainda à terceira posição.

