A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) distribuiu 200 armadilhas e isco para combate à vespa asiática junto dos apicultores do Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI).

Em comunicado, a CIMBB referiu que esta ação decorreu em parceria com a Associação de Apicultores do Parque Natural do Tejo Internacional (MELTAGUS), visando o combate à vespa asiática (vespa velutina) na região.

Esta ação incluiu a entrega das primeiras 200 armadilhas e doses de atrativo e contou ainda com uma sessão de esclarecimentos sobre a prevenção e o combate à vespa asiática.

A iniciativa está integrada na operação “Beira Baixa Previne e Combate”, cofinanciada pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), no âmbito do Portugal 2020.

A CIMBB tem a decorrer até ao final de março uma campanha de prevenção para os avistamentos de ninhos de vespa velutina e alerta “todos aqueles que avistem vespas isoladas ou ninhos que devem de imediato contactar a sua Câmara Municipal, nomeadamente o Gabinete Técnico Florestal ou Serviço Municipal de Proteção Civil, que irá registar e proceder à inativação dos ninhos identificados”.

“Após confirmação do registo, a Câmara Municipal irá coordenar a inativação dos ninhos com as autoridades competentes. É importante salientar que não se deve tocar ou aproximar dos ninhos de vespa asiática”.

A CIMBB integra os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão.