Nicola Sturgeon anunciou a sua renúncia ao cargo de primeira-ministra e à liderança do Partido Nacional Escocês numa conferência de imprensa em Bute House, residência oficial da primeira-ministra, em Edimburgo.

“É o tempo certo para mim, para o meu partido e para o meu país”, disse Sturgeon que incumbiu o partido de começar o processo de eleição de uma nova liderança e vai permanecer no cargo até ter sucessor.

Diz que, desde os primeiros momentos no cargo, acreditou que “parte de servir bem é saber, quase instintivamente, quando é a altura certa de abrir caminho a outra pessoa”. Mesmo que outras pessoas considerem que seja muito cedo, Sturgeon afirma: “Na minha cabeça e no meu coração, sei que a altura é agora”.

A primeira-Sturgeon ministra descreveu o seu trabalho como “o melhor do mundo” e diz que tem sido um “privilégio sem medida”. Referiu o “orgulho” que sente em ter sido não só a primeira mulher no cargo de primeira-ministra da Escócia, como também a pessoa que o ocupou durante mais tempo e no que foi alcançado durante o seu mandato.

Afirma que esta decisão não é uma reação. “Claro que há assuntos difíceis a confrontar o governo agora, mas quando é que não as há?”. Esta decisão pode parecer repentina, mas “vem de uma avaliação longa e profunda” e que tem “estado a lutar “ com ela.

Tem tentado responder a duas questões: “Será que continuar é o correto para mim?” e “Mais importante, será que eu continuar é o mais correto para o país, para o meu partido e para a causa da independência à qual tenho dedicado a minha vida?”, afirmou a primeira-ministra. “Percebo porque é que algumas pessoas responderiam automaticamente ‘sim’ à segunda pergunta. Mas, na verdade, tenho tido que trabalhar mais para me convencer de que a resposta a qualquer uma delas, quando examinando em profundidade, é sim, e cheguei à difícil conclusão de que é não”.

Lembra que é primeira-ministra há oito anos. Diz que não espera “violinos”, mas “é um ser humano tanto quanto política”.

Sturgeon ficou debaixo de polémica quando, já este ano, obrigou à transferência de prisão de um transgénero. Adaam Graham decidira mudar de sexo durante um processo judicial em que é julgado por duas violações e fora colocado numa cadeia feminina. Intervenção de primeira-ministra obrigou a mudá-lo para uma cadeia masculina.

A primeira-ministra escocesa nada disse sobre essa controvérsia, nem sobre as dificuldades com a independência do Reino Unido ou as dificuldades que o Brexit levantou ao país. Pelo contrário, explicou que tem tentado responder a duas questões: “Será que continuar é o correto para mim?” e “Mais importante, será que eu continuar é o mais correto para o país, para o meu partido e para a causa da independência à qual tenho dedicado a minha vida?”

A notícia de que Nicola Sturgeon, a primeira-ministra da Escócia, iria renunciar ao cargo, surgiu esta manhã. A líder do Partido Nacional Escocês (Scottish National Party) é primeira-ministra da Escócia desde novembro de 2014 e tornou-se a pessoa há mais tempo no cargo daquele país. Não se sabe ainda quando deixará as funções.

Uma fonte próxima de Nicola Sturgeon disse à BBC que para ela “já chega” (she had “had enough”).