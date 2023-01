Nicola Sturgeon — a primeira-ministra escocesa que já ameaçou levar a tribunal o governo britânico que vetou recentemente a nova lei de identidade de género, aprovada pelo parlamento escocês, — está debaixo de fogo por causa de duas reclusas transexuais. Desde 2014 que as orientações dos Serviços Prisionais são para colocar os reclusos nas prisões consoante o género com que se identificam, mas o caso de Isla Bryson, considerada culpada esta semana por dois crimes de violação que cometeu quando era do sexo masculino, veio fragilizar a governante.

O tribunal decidiu terça-feira que Isla Bryson, 31 anos, deveria ser condenada por crimes de violação contra duas mulheres praticados quando era ainda do sexo masculino e se chamava Adaam Graham. Legalmente ainda não mudou de sexo, nem de género, mas durante o decurso do processo judicial acabou por decidir assumir o género feminino, justificando mesmo que desde criança se sentia transgénero e no corpo errado.

A questão de onde iria cumprir pena foi logo colocada durante o julgamento, uma vez que em causa estava o crime de violação contra duas mulheres. E ficou decidido que deveria ser colocada numa prisão feminina pelo menos até aplicação da sentença. O caso chamou a atenção de vários quadrantes políticos com o próprio ministro da justiça a vir dizer que se a decisão era manter Bryson na prisão feminina, então era porque a primeira-ministra estava de acordo com ela.

Em menos de 24 horas, porém, Sturgeon veio dizer ao parlamento que aquela reclusa não ficaria naquele estabelecimento prisional feminino, mas sim num masculino, lembra o The Telegraph. A governante, que tem defendido um novo pacote legislativo mais permissivo para transgéneros (que foi chumbado pelo governo britânico), disse que era impossível colocar um violador numa prisão feminina e que cada caso devia ser analisado individualmente.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.