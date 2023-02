“É uma honra apresentar Rihanna como a capa da Vogue britânica em março de 2023, ao lado de A$AP Rocky e de um convidado muito especial”, anunciou Edward Enninful, diretor-criativo da revista, na sua conta de Instagram na tarde desta quarta-feira. “Bem, dois, na verdade”, corrige de seguida. Os dois convidados especiais tratam-se, claro, do primeiro filho da cantora, que aparece ao colo do pai, e o segundo, que está a caminho.

As notícias da segunda gravidez foram confirmadas depois de Rihanna mostrar a barriga ao mundo no espetáculo de intervalo do Super Bowl, no passado domingo, onde apresentou 12 dos maiores êxitos da sua carreira.

Esta é a terceira vez que a cantora natural dos Barbados aparece na capa da Vogue Britânica, mas é a estreia ao lado do rapper e do filho, que nunca antes tinha participado num editorial de revista. A edição vai para as bancas no Reino Unido a 21 de fevereiro.

Na descrição de um post onde aparece apenas o filho de 9 meses do casal — cujo nome nunca foi revelado — Enninful escreve: “Apesar de ser, bem, Rihanna, até a estrela da capa deste mês se sentiu assoberbada depois de ter o primeiro filho com A$AP Rocky.”

“Tudo muda quando se tem um bebé”, revela a artista na entrevista a Giles Hattersley, ao longo da qual faz revelações sobre os primeiros meses de maternidade e a vida em família com o parceiro. O editorial conta com várias fotografias tiradas pela dupla de fotógrafos Inez & Vinoodh e mostram Rihanna a posar com os dois homens da sua vida.

Na capa, o vestido é da Chanel, mas também podemos vê-la num modelo preto assimétrico Valentino, num vestido amarelo Rick Owens — debaixo do qual usa um soutien da sua marca, Savage x Fenty — e numa proposta da Burberry, com ombros descobertos e tecido de veludo.