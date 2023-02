O lançamento de smartphones continua a estar “no centro da estratégia” da Huawei, apesar das dificuldades apresentadas na venda desses equipamentos e no segmento de consumo, que levou ao encerramento da loja no centro Colombo, em outubro, como avançou o Eco. A confiança da empresa nos smartphones continua presente, de acordo com os responsáveis, mas é o “primeiro relógio inteligente com uma tampa magnética pop-up que tem no seu interior auriculares sem fios” (earbuds) que chama mais a atenção de entre as novidades apresentadas.

O Huawei Watch Buds, que tem um custo de 499,99€, fica esta quarta-feira disponível para pré-encomenda em Portugal e chega às lojas físicas a 1 de março. O anúncio foi feito pela empresa num evento, em Lisboa, que contou com a participação de Tao Guoshi, que destacou que o negócio da empresa está “ainda muito estável” (com o lançamento de novos produtos). O country head do Huawei Consumer Business Group revelou ainda que o smartwatch que permite “guardar” os earbuds superou as suas “expectativas” em termos de bateria e de design.

O equipamento, que é um “2 em 1”, tem um conjunto de ímanes tanto nos earbuds como na tampa do relógio, o que permite que os auriculares se fixem na parte superior da tampa quando esta é aberta. Com uma memória de 32 Gigabytes (GB), é possível fazer download de músicas para o relógio e ouvi-las quando estiver, por exemplo, a fazer exercício físico. Nesse caso, se quiser, pode deixar o telemóvel em casa. Porém, saiba que assim não conseguirá atender nenhuma chamada.

O Huawei Watch Buds, ao contrário de outros smartwatches da Huawei, não é à prova de água. Com 14,99 milímetros (mm), o equipamento “acondiciona no seu interior 21 camadas de componentes”, incluindo uma unidade de carregamento de auriculares e os próprios auriculares.

