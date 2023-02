O pior está para chegar. Se o frio voltou por estes dias e mantém, até meio da tarde deste sábado, metade do país — 11 distritos, de Leiria para cima — em alerta amarelo devido à neve, não só o resto do fim de semana vai ser ainda mais gelado, como a partir de segunda feira uma nova massa de ar frio, agora vinda do continente, acentuará as temperaturas baixas no interior, sobretudo as noturnas.

Os avisos para este frio intenso estão já no mapa do IPMA e são válidos a partir desta sexta, às 18h, estendendo-se, por enquanto, até segunda-feira às 15h. Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Aveiro, Bragança e Vila Real são os sete distritos que estão para já com alerta amarelo devido às baixas temperaturas. As mínimas descem logo no domingo, as máximas na segunda e na terça. Estes últimos dias de fevereiro vão estar assim abaixo da média para esta altura do ano e assim deve ser até pelo menos dia 5.

????#Tempo: De 27/Fev a 05/Mar prevê-se a continuação de tempo frio. A temperatura média mantém-se abaixo do normal. A precipitação estará abaixo do normal a N de Montejunto-Estrela. T.Min -6/10°C e T.Máx +4/17°???? https://t.co/4l5FQN5MSo pic.twitter.com/uU4Dh9eeMu — IPMA (@ipma_pt) February 24, 2023

Atenção aos Avisos Meteorológicos para o Continente:

Neve – Amarelo [ 24 Fev 15:00 – 25 Fev 15:00 ] Tempo Frio – Amarelo [ 24 Fev 00:41 – 25 Fev 10:00 ]

Persistência de valores baixos da temperatura mínima.https://t.co/OV7h5Q7Xxj pic.twitter.com/qPu2l6ys3X — IPMA (@ipma_pt) February 24, 2023

Este sábado ainda pode contar com alguma chuva à tarde, que cairá em forma de neve acima dos 600/800 metros a norte e 800/1000 metros a sul. É pouco provável que a neve chegue ao Alentejo e Algarve, às serras de Ossa e de Monchique, mas pode acontecer. Há ainda a possibilidade de trovoadas dispersas e queda ocasional

de granizo. Domingo a situação começa a mudar, já apenas com aguaceiros e neve só acima dos 1200/1400 metros.

E depois de um pequeno alívio, dá-se a chegada daquele frio seco que gela os ossos. A culpa será desta nova entrada de uma massa de ar frio, que agora virá de nordeste (ou seja, do lado do continente europeu) — massa de ar frio do Ártico. Ao contrário da atual, vinda de noroeste, do Atlântico Norte — massa de ar frio polar marítima –, que trouxe chuva e neve e que ainda afetará o nosso país no fim de semana (há previsão de chuva fraca e de neve até domingo), estaremos perante um frio seco e cortante, puxado a vento. Acentuará as baixas temperaturas noturnas no interior, sobretudo a partir de segunda.

Se comenta estos días la llegada de fríos vientos y nieve asociados a la entrada de masas polares marítimas y árticas a la península. ¿Sabes lo que es una masa de aire y qué tipos afectan a la península? En #meteoglosario puedes encontrar la respuesta: https://t.co/MYxA38oKDi — AEMET (@AEMET_Esp) January 15, 2023

Pelas previsões, já se pode ver como quarta-feira Lisboa vai estar com apenas 3ºC de mínima, o Porto com 2ºC e Braga 0ºC. À medida que se entra no interior, tudo piora. As noites em Bragança descerão aos -4ºC, Guarda aos -6ºC, Coimbra e Portalegre aos -2ºC e Évora ficará positiva, com 1ºC.

Frío muy intenso este fin de semana pero lo "peor" está por llegar. Las temperaturas bajarán aún más a partir del lunes con una entrada de aire polar continental La previsión completa con @IreneSanta_ aquí https://t.co/78wWyLmysI pic.twitter.com/rBj44kTnAb — Eltiempo.es (@ElTiempoes) February 24, 2023

#ÚltimaHora Las temperaturas, tras una breve subida durante el fin de semana, se desplomarán el domingo e inicios de la próxima semana. La entrada de aire frío desde el noreste será acusada. Las máximas y mínimas podrían ser de las más bajas de todo el invierno en muchos sitios. pic.twitter.com/XzN6DdCxBv — Eltiempo.es (@ElTiempoes) February 24, 2023

Se atisba la llegada de una masa de aire polar continental ????️ para dentro de un par de días. El lunes se pondrá cuesta arriba ya desde primera hora ????. ???? ¡Una razón más para disfrutar del fin de semana! pic.twitter.com/gCh7eiy9Ny — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) February 24, 2023

A neve que terá caído deve manter-se ou transformar-se em gelo e há condições propícias para a formação de gelo e geada no interior do país. Não é possível ainda prever quanto tempo vai permanecer este frio, mas deverá entrar pelos primeiros dias de março. Só as ilhas escapam.