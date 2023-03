Uma pessoa morreu na sequência de uma explosão no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, confirmou o Observador junto de uma fonte próxima do processo. A explosão foi confirmada pela Proteção Civil e pelo Exército ao Observador. Teve origem num acidente com explosivos.

O alerta foi dado às 16h49, estando no local 13 veículos e 37 operacionais — incluindo dos bombeiros de Santarém, Abrantes e Vila Nova da Barquinha. Há também um helicóptero do INEM no local. Seis vítimas estão a ser assistidas. A vítima mortal é um sargento.

Fonte oficial do Exército português confirmou a ocorrência de “um incidente”: “Temos informação de que houve incidente, ainda estamos a apurar todos os dados”. Adiantou ainda que “há uma equipa de inativação de explosivos no terreno”, mas não especificou que tipo de ocorrência se tratava.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Constância, este é um “incidente grave”.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, disse numa nota oficial que já teve conhecimento do “grave acidente ocorrido” no campo militar de Santa Margarida e está em contacto com a ninistra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército.

O chefe de Estado assegurou que está a acompanhar “solidariamente as vítimas desse acidente e os seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes”.