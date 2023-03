O português João Coelho qualificou-se esta sexta-feira para as semifinais dos 400 metros nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, com o novo recorde nacional, de 46,51 segundos.

O atleta do Sporting, de 23 anos, foi o terceiro na quarta das cinco séries da distância, atrás do checo Matej Krsek (46,23) e do espanhol Óscar Husillos (46,28), assegurando a primeira das duas vagas entre os repescados.

Na estreia em Campeonatos da Europa indoor, o português foi o oitavo mais rápido nas eliminatórias, dominadas pelo norueguês e superfavorito Karsten Warholm, campeão olímpico e mundial e detentor do recorde do mundo nos 400 metros barreiras, que correu esta sexta-feira em 45,75.

João Coelho, que tinha como melhor marca pessoal os 46,65 segundos alcançados já este ano, melhorou em 13 centésimos o recorde nacional da distância, que pertencia a Ricardo Santos (46,64 segundos) desde 3 de fevereiro de 2021.

O novo recordista nacional volta a competir esta sexta-feira na Ataköy Arena, em Istambul, a partir das 19h35 locais (16h35 em Lisboa), para disputar as semifinais que qualificam os oito mais rápidos para a final marcada para sábado, às 20:20 (17:20).

O melhor resultado luso nos 400 metros em Europeus ‘indoor’ foi o quarto lugar alcançado por Carlos Silva, em Valência1998.