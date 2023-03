A ADSE (Instituto de Proteção e Assistência na Doença) vai deixar de financiar o transporte de ambulância dos casos não urgentes para realização de hemodiálises, tratamentos ou consultas. A alteração entrará em vigor a 1 de abril, confirmou ao Observador fonte oficial do organismo tutelado pelo Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa e pelo Ministério das Finanças, após “a devida interação com o SNS, a quem cabe, por lei, o financiamento do transporte não urgente de doentes hemodialisados”.

A entrada em vigor da medida, que prevê a passagem do serviço de transporte não urgente de doentes (por exemplo, os hemodialisados) para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), quando a prescrição do transporte tem origem no sistema público, estava inicialmente prevista para dia 1 de março. Ao Observador, um dos doentes afetados pelas alterações, que realiza hemodiálise três vezes por semana desde há 10 anos por causa de uma insuficiência renal crónica, explicou ter sido informado no início de fevereiro que o transporte de ambulância deixaria de ser comparticipado a partir dessa data.

