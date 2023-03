Em atualização

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decidiu que Armando Vara tem de voltar a ser preso. Está em causa o cumprimento de uma pena de dois anos pela prática de um crime de branqueamento de capitais de uma soma de 535 mil euros que foi detetada durante a investigação da Operação Marquês.

Vara foi condenado a essa pena no dia 13 de julho de 2021, tendo os autos transitado em julgado no final de 2022. A decisão desta quinta-feira prendia-se com o cúmulo jurídico da pena de cinco anos e um mês a que Vara foi condenado na Operação Face Ocutal com a pena de dois anos a que o ex-ministro do Desporto foi condenado na certidão que foi extraída da Operação Marquês.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A necessidade de fazer tal cúmulo jurídico prendeu-se com o facto de Armando Vara ter sido libertado no âmbito de um perdão de penas durante a pandemia da Covid-19 e ao abrigo de legislação especial. Ora, o procurador Vitor Pinto, que representa o Ministério Público nestes autos, alegou que a realização do cúmulo jurídico das penas implicava que o perdão que permitiu a libertação de Vara ficasse sem efeito, pois o branqueamento de capitais não é um crime contemplado por tal lei especial.

Assim, Armando Vara teria ainda de cumprir uma pena de prisão entre 2 anos e seis meses.

Já o advogado Tiago Rodrigues Bastos, defensor de Vara, defendia que o cúmulo jurídico é inferior a cinco anos, o que obriga à libertação do seu cliente.

A defesa de Armando Vara deverá recorrer desta decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa, o que suspende a eficácia da mesma.